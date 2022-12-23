В Госдуме высказались о возможном переходе РФС в Азию

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказалась насчет возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Последний ЧМ показал, что футбол в Азии здорово развивается. Азиатский регион, мне кажется, очень мощно идет вперед. По нашему уровню, думаю, это вполне достойно», - сказала Роднина.

Ранее стало известно, что окончательное решение по вопросу перехода в АФК будет принято на заседании исполкома РФС во вторник, 27 декабря.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.