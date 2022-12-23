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В Госдуме высказались о возможном переходе РФС в Азию

23 Декабря 2022 • 20:40 Комментировать (1)

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказалась насчет возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Последний ЧМ показал, что футбол в Азии здорово развивается. Азиатский регион, мне кажется, очень мощно идет вперед. По нашему уровню, думаю, это вполне достойно», - сказала Роднина.

Ранее стало известно, что окончательное решение по вопросу перехода в АФК будет принято на заседании исполкома РФС во вторник, 27 декабря.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Ирина Роднина
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Декабря 2022 в 20:47
По нашему уровню, думаю, это вполне достойно», - сказала Роднина
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ай маладэц ирэн.. сразу видаць што рубиц фишку.. а в гей-ропах нам нечева ловиц акромя лгбт и бсдма.. А-ха-ха-ха! )))
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