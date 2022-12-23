Рахимов считает, что РФС пока не нужно идти в АФК

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«УЕФА выступил против ухода России в Азию. И потом Россия — большая часть Европы. Поэтому мое мнение: делать этого не нужно», — цитирует Рахимова «РБ Спорт».

По словам специалиста, не стоит торопить события, если в УЕФА дали понять, что не хотят нашего ухода, то сейчас нужно взять паузу, лучше немного подождать, чем играть в Азии. Рахимов считает, что конкуренция в Европе намного выше, поэтому российские футболисты будут больше прогрессировать, не стоит забывать и про девятичасовые перелеты в Азию.

Окончательное решение о возможном переходе в АФК должно быть объявлено 27 декабря.