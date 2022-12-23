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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов считает, что РФС пока не нужно идти в АФК

23 Декабря 2022 • 20:27 Комментировать (1)

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«УЕФА выступил против ухода России в Азию. И потом Россия — большая часть Европы. Поэтому мое мнение: делать этого не нужно», — цитирует Рахимова «РБ Спорт».

По словам специалиста, не стоит торопить события, если в УЕФА дали понять, что не хотят нашего ухода, то сейчас нужно взять паузу, лучше немного подождать, чем играть в Азии. Рахимов считает, что конкуренция в Европе намного выше, поэтому российские футболисты будут больше прогрессировать, не стоит забывать и про девятичасовые перелеты в Азию.

Окончательное решение о возможном переходе в АФК должно быть объявлено 27 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Рашид Рахимов РФС УЕФА АФК
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Декабря 2022 в 20:43
ай тока в азью.. нашим клубам нужна практека.. а практека ента крытерий ыстины.. .. кажись сунь-хунь-чай сказал.. )))
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