Соболев рассказал, сколько получал, когда играл за «Томь»

Форвард московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, какой была его зарплата, когда он являлся игроком томской «Томи». За сибирский клуб Соболев выступал на заре своей профессиональной карьеры - с 2016 по 2018 год. Дебют Соболева в РПЛ состоялся именно в составе томичей.

«13 тыс. руб. зарплата была, а тогда у меня ребёнок был уже. 13 тыс. ещё на квартиру давали, мы за 15 тыс. квартиру арендовывали. В итоге 11 тыс. оставалось», - цитирует Соболева Youtube-канал «Ля Буда».

Соболев добавил, что когда его семья уезжала в Барнаул, то он жил буквально на 100 руб. в день. Ел на базе клуба, а вечерами выбирал, что себе купить вместе с бутылкой колы – шоколадку или пачку чипсов.

Александр Соболев – лучший ассистент РПЛ прямо сейчас, на его счету семь голевых передач в этом сезоне.