Наставник «Оренбурга» Личка пригласил своего брата в тренерский штаб

Марио Личка, младший брат главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, станет ассистентом наставника оренбургской команды.

По сведениям портала «РБ Спорт», минувшим летом тренерский штаб «Оренбурга» покинул Питер Левен, который отказался ехать в Россию по известным причинам. В ближайшее время его место займет Марио Личка.

Подопечные Марцела Лички занимают седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров. Напомним, чемпионат ушел на зимний перерыв, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.