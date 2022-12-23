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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев раскритиковал возможный переход РФС в АФК

23 Декабря 2022 • 20:05 Комментировать (1)

Бывший наставник «Динамо» из Москвы Андрей Кобелев поделился мнением от возможной смены прописки РФС в футбольной конфедерации. Накануне глава национального футбольного союза Александр Дюков рассказал, что в АФК готовы принять Россию.

«Забанены мы не только в УЕФА, но и в ФИФА. А в Азии играют Австралия и Япония, которые в теории тоже могут не захотеть с нами играть», - цитирует Кобелева «Чемпионат».

Специалист настаивает, что необходимо всё же проявить терпение и подождать возвращения в Европу.

Ранее переход РФС из УЕФА в АФК покритиковал бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, который уверен, что будущее РФС всё же в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Андрей Кобелев
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Комментарии (1)
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Южный201
23 Декабря 2022 в 20:16
Все кто против АФК,явно получают бабло из европы...
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