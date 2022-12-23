Кобелев раскритиковал возможный переход РФС в АФК

Бывший наставник «Динамо» из Москвы Андрей Кобелев поделился мнением от возможной смены прописки РФС в футбольной конфедерации. Накануне глава национального футбольного союза Александр Дюков рассказал, что в АФК готовы принять Россию.

«Забанены мы не только в УЕФА, но и в ФИФА. А в Азии играют Австралия и Япония, которые в теории тоже могут не захотеть с нами играть», - цитирует Кобелева «Чемпионат».

Специалист настаивает, что необходимо всё же проявить терпение и подождать возвращения в Европу.

Ранее переход РФС из УЕФА в АФК покритиковал бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, который уверен, что будущее РФС всё же в Европе.