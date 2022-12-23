Галямин высказался о трудности перелётов в страны Азии и Австралию

Бывший защитник московского ЦСКА, испанской «Мериды», а также национальных сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Галямин высказался на тему потенциальных перелётов российской команды в случае перехода РФС в АФК.

«Такие перелеты, конечно, даются нелегко. Потом восстанавливаешься неделю», - приводит слова спортсмена «Спорт День За Днём».

Специалист разграничил два понятия перелётов: один из видов – полёт с целью отдыха, второй – с целью проведения профессионального футбольного матча, когда на сто процентов нужно быть готовым к противостоянию.

Специалист считает, что переходить в АФК нужно в случае отсутствия другого выбора.