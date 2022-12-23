Вилков назвал плюсы от перехода РФС в АФК

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков назвал очевидные плюсы для футбольных арбитров из России, если РФС всё же решит сменить конфедерацию и перейти из УЕФА в АФК.

«По логике и судьи переходят в Азию, а значит, они будут получать дополнительный заработок, дополнительную практику на международном уровне и расти в карьерном плане», - цитирует Вилкова VseProSport.ru.

РФС озвучит решение о возможной смене конфедерации 27 декабря, это будет среда. 23 декабря состоялось заседание исполкома РФС, на котором был поднят вопрос по смене конфедерации. Из-за санкций сборная России и российские клубы отстранены от официальных международных соревнований, например, от отбора на Евро-2024.