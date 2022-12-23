Тарханов считает, что РФС пока не стоит переходить в АФК

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о том, что РФС планирует перейти в Азию.

«Надо ли переходить в АФК? Думаю, что надо паузу взять. Мы еще не знаем, как нас примут в азиатскую систему. И вроде бы УЕФА не хочет, чтобы Россия переходила туда. Потихоньку, думаю, все наладится», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что в Азии может кто-то выступить против нашего перехода, плюс не совсем понятно, как на это отреагирует ФИФА.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что все клубы РПЛ выступили за переход в Азиатскую конфедерацию футбола.