Кафельников - о переходе РФС в АФК: «Абсолютно путь в никуда»

Олимпийский чемпион и бывший теннисист Евгений Кафельников решительно настроен против перехода РФС из УЕФА в АФК. Эта тема, особенно актуальная в последнее время, расколола российское футбольное сообщества на два лагеря.

«Абсолютно путь в никуда. Это будет наиглупейшее решение, которое только может принять РФС», - цитирует Кафельникова VseProSport.ru. Он пояснил, что качество европейского и азиатского футбола сравнивать просто невозможно.

27 декабря исполком РФС вынесет решение по поводу возможного перехода национального футбольного союза в новую конфедерацию. Сегодня состоялось первое заседание, где был поднят этот вопрос.