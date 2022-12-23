В «Оренбурге» прокомментировали будущее Гойковича

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе защитника Ренато Гойковича.

«У нас хорошие отношения с Ренато и его агентом. Если будет какое-то хорошее предложение, то мы его рассмотрим. Но на данный момент никто по нему в клуб не обращался», — цитирует слова Андреева «РБ Спорт».

В сезоне 2022/23 босниец принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых записал в свой актив три результативные передачи. Действующий трудовой договор 27-летнего игрока с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2023 года.

После 17 туров оренбургский клуб занимает седьмое место в РПЛ, набрав 25 очков.