Булыкин не видит смысла в переходе РФС из УЕФА в АФК

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин не видит смысла в переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Если нас захотят забанить, то забанят везде. Смысла не вижу», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он добавил, что лучше оставаться под эгидой УЕФА и отметил, что подвижки в хорошем будущем РФС в УЕФА уже есть. Например, то, что молодёжь всё таки допускают к футбольным соревнованиям.

27 декабря станет известно, решит ли РФС перейти в другую футбольную конфедерацию. Ранее бывший партнёр Булыкина по сборной России Александр Мостовой сказал, что смена конфедерации отбросит Россию в футбольном плане на годы назад.