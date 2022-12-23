Россия проведёт международный турнир с участием сборных Казахстана, Кыргызстана и Беларуси

Президент РФС Александр Дюков заявил о планах проведения международного турнира в городе Волгоград. В нём примут участие сборные четырёх стран – России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. Пройти турнир должен в мае 2023 года, сообщает Sport24.ru со ссылкой на Дюкова. УЕФА уже одобрила проведение турнира.

Напомним, прямо сейчас РФС находится на распутье в плане выбора футбольной конфедерации. 27 декабря станет известно, останется ли национальный футбольный союз в УЕФА или перейдёт в АФК. Если такое случится, то Россия станет первой страной в истории, которая перейдёт из европейской футбольной конфедерации в азиатскую конфедерацию.