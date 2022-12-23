Президент «Урала» считает, что стоит перейти в Азию

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о том, что РФС может перейти из УЕФА в Азию.

«Я за то, что лучше играть, чем не играть. Переход в АФК кропотливая работа, ждут нас там или нет? Век футболиста короток и если лет 10 нас не будут пускать в УЕФА, то лучше играть в Азии», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Функционер отметил, что не видит другого выхода, кроме перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Сегодня, 23 декабря, состоялся исполком Российского футбольного союза, на котором обсудили возможный переход в АФК. Окончательное решение еще не приняли, новое заседание пройдет 27 декабря.