Мостовой считает, что переход в Азию отбросит Россию на несколько шагов назад

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в РФС в Азию – это несколько шагов назад, я изначально это говорил», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что РФС ищет различные варианты, чтобы появилась возможность участвовать в международных матчах. Экс-игрок считает, что в плане футбола мы ничего не приобретем.

Сегодня, 23 декабря, состоялся исполком РФС, на котором обсуждался возможный переход в Азию, но решение не было принято. Новое заседание запланировано на 27 декабря.