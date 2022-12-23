Роналду покидает Европу, Клаудиньо – «Зенит», а «Локомотив» грабит Самару: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Клубный футбол сменяет яркие краски чемпионата мира. Но не только он переходит в стадию повышенной активности. Ещё не успели выйти на поле в Англии, а в РПЛ, например, уже есть первые завершённые сделки. Трансферное окно готово к громкому открытию. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» теряет бразильцев

Отсутствие еврокубков чемпион России в 2022-м году смог пережить спокойно, но на стыке с новым годом поползли слухи о бразильцах. А с ними и претенденты на футболистов. Очередь за Клаудиньо выстраивалась давненько, теперь наступило время решительных действий. За соотечественником пришёл «Палмейрас», готовый предложить 17 миллионов евро. Клуб очень авторитетный по бразильским меркам, так что переход Клаудиньо может случится быстро. Правда, пока в Санкт-Петербурге убеждают, что никого продавать не намерены.

Зато есть уже зарегистрированное усиление. «Зенит» выкупил трансфер казахского защитника Нуралы Алипа, отыгравшего последние полгода в аренде. Ещё питерцы хотят вернуть Юри Альберто, выступающего ныне за «Коринтианс». Бразильские инсайдеры поговаривают, что высшие чины «Зенита» прибыли в страну на переговоры по двум аспектам: возвращение Альберто из аренды и продажа Клаудиньо в «Палмейрас».

«Спартак» укрепляет опорную зону

Братья-сербы на ЧМ-2022 так зацепили селекционеров московского «Спартака», что «красно-белые» решили смотреть именно на футболистов братского народа. 27-летний опорный полузащитник «Хетафе» Неманья Максимович должен стать первым новичком «Спартака» этой зимой. В этом сезоне он провёл 12 матчей в Ла Лиге, и уже выказал готовность сменить обстановку. Называют СМИ и зарплату – 1,5 млн евро в год. Правда, новости о переходе Максимовича в «Спартак» стали чуть угасать к концу недели.

Мощнейшая закупка «Локомотива»

А вот «Локомотив» как начал бить в одну точку, так и продолжает. Весь декабрь инсайдеры ведут лайв-трансляцию по переходам Глушенкова и Пиняева. Кажется, история близка к завершению. «Локомотив» активировал опцию выкупа у обоих футболистов и даже согласовал личные контракты с игроками. Из-за кризиса потолок зарплат в «Локо» упал до 5 миллионов рублей в месяц, именно столько и предложили новичкам. Инсайдеры уверяют, что соглашения на 3,5 года уже подписаны, хотя раньше были новости, что Пиняев собирается отказать «Локомотиву».

Кстати, из-за главного таланта страны «железнодорожники» теперь в спешном порядке хотят расстаться с Игнатьевым. С приобретением Глушенкова и Пиняева форвардов станет слишком много, к тому же Иван занимает номер 9, под которым хочет играть Сергей. На фоне русской закупки стали появляться слухи и о продаже Вильсона Изидора, но пока руководство «Локомотива» их отметает очень уверенно.

Уже не европейские чемпионаты

Криштиану Роналду смотрит на восток

После чемпионата мира мы ждём пару громких трансферов: Беллингем, Фернандес, Амрабат, но пока должна завершиться сага с Криштиану Роналду. Вот уже месяц португалец находится без клуба. Более того, он лишён выбора при поиске нового. Агент Мендеш предложил услуги Роналду всем топ-клубам Европы, но к концу декабря авторитетные инсайдеры сообщают, что у Криштиану есть всего один вариант. «Аль-Наср» из Саудовской Аравии предлагает португальцу контракт на 2,5 года, баснословную зарплату и роль посла заявки на ЧМ-2030, который Саудовская Аравия хочет провести совместно с Египтом и Грецией.

За 2,5 года в «Аль-Насре» Криштиану Роналду заработает 200 миллионов евро. А когда КриРо завершит карьеру футболиста и станет послом заявки Саудовской Аравии, его заработок только вырастет.