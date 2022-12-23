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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюков заявил, что спонсоры выступают за переход РФС в Азию

23 Декабря 2022 • 18:56 Комментировать

Президент РФС Александр Дюков поделился информацией о том, как спонсоры смотрят на возможный переход в Азиатскую федерацию футбола.

Функционер заявил, что был проведен опрос среди спонсоров РФС, и все выступили за участие российских клубов в международных соревнованиях.

«Компании хотят видеть нас в Азии, чтобы продавать свои товары, продвигать бренды», — передает слова Дюкова Sport24.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз 27 декабря озвучит окончательное решение по поводу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.  

Напомним, наши клубы и сборные отстранены от международных турниров до дальнейшего уведомления.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков УЕФА АФК
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