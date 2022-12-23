Дюков заявил, что спонсоры выступают за переход РФС в Азию

Президент РФС Александр Дюков поделился информацией о том, как спонсоры смотрят на возможный переход в Азиатскую федерацию футбола.

Функционер заявил, что был проведен опрос среди спонсоров РФС, и все выступили за участие российских клубов в международных соревнованиях.

«Компании хотят видеть нас в Азии, чтобы продавать свои товары, продвигать бренды», — передает слова Дюкова Sport24.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз 27 декабря озвучит окончательное решение по поводу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, наши клубы и сборные отстранены от международных турниров до дальнейшего уведомления.