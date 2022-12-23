Сенников: «Матчи «Ростова» и «Оренбурга» всегда интересно смотреть»

Экс-защитник российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал тренеров, которые украшают российский национальный чемпионат.

«Мне очень нравится, как работают Валерий Карпин и Марцел Личка. Они вносят креатив в российский футбол. Матчи «Ростова» и «Оренбурга» всегда интересно смотреть», - цитирует Сенникова Rusfootball.info.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого всего на семь баллов. «Оренбург», игравший в прошлом сезоне в ФНЛ (ныне – Первая лига), забрался на седьмое место и имеет столько же очков, сколько «Краснодар» и «Сочи» - недавние участники еврокубков от России.