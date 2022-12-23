Геркус выступил за переход РФС в АФК

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в АФК.

«Я еще не видел высказывания Александра Валерьевича Дюкова, но я поддерживаю переход в Азиатскую конфедерацию футбола», — цитирует Геркуса портал «РБ Спорт».

Сегодня, 23 декабря, состоялся исполком РФС, на котором обсуждался возможный переход России из УЕФА в АФК. Стоит отметить, что окончательное решение принято не было, поэтому 27 декабря пройдет новое заседание.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что абсолютно все клубы Российской премьер-лиги поддержали переход в Азию.