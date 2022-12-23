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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Россия может стать первой страной в истории, которая перейдёт из УЕФА в АФК

23 Декабря 2022 • 18:33 Комментировать (1)

Россия вполне может стать первой страной в истории, которая сменит УЕФА на АФК. Решение о возможной смене конфедерации будет озвучено 27 декабря. Ранее никакое из государств не переходило из Европы в Азию.

Однако есть два обратных примера – это Израиль и Казахстан. Оба этих государства в своё время перешли из Азиатской футбольной конфедерации – в УЕФА. Казахстан перешёл в европейскую конфедерацию с 2002 года, Израиль – с 1994 года.

Напомним, что с конца февраля 2022 года российская национальная сборная и российские клубы не участвуют в официальных международных турнирах. Так, сборной России из-за санкций ФИФА и УЕФА не дали доиграть стыковые матчи на мундиаль в Катаре и сыграть в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

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Комментарии (1)
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wild cat
23 Декабря 2022 в 18:37
Переход в АФК сулит некоторые проблемы. Ведь в азиатских клубных турнирах не выставишь восемь иностранцев. Там со следующего сезона действует смягченный лимит 5+1. В переводе это шесть легионеров, один из которых должен быть азиатом
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