Россия может стать первой страной в истории, которая перейдёт из УЕФА в АФК

Россия вполне может стать первой страной в истории, которая сменит УЕФА на АФК. Решение о возможной смене конфедерации будет озвучено 27 декабря. Ранее никакое из государств не переходило из Европы в Азию.

Однако есть два обратных примера – это Израиль и Казахстан. Оба этих государства в своё время перешли из Азиатской футбольной конфедерации – в УЕФА. Казахстан перешёл в европейскую конфедерацию с 2002 года, Израиль – с 1994 года.

Напомним, что с конца февраля 2022 года российская национальная сборная и российские клубы не участвуют в официальных международных турнирах. Так, сборной России из-за санкций ФИФА и УЕФА не дали доиграть стыковые матчи на мундиаль в Катаре и сыграть в отборе на чемпионат Европы 2024 года.