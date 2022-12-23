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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюков заявил, что УЕФА не хочет выхода России

23 Декабря 2022 • 18:28 Комментировать (1)

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможный переход из УЕФА в АФК.

«Из УЕФА никто никогда не выходил — в их регламенте этого не допускается. Если условия выхода не будут соблюдены, то выход не состоится. УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России», — передает слова Дюкова портал «Чемпионат».

Функционер отметил, что отправленное письмо в УЕФА не означает автоматический выход, РФС еще может передумать.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз 27 декабря озвучит окончательное решение по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.  

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков УЕФА АФК
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Комментарии (1)
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wild cat
23 Декабря 2022 в 18:39
Предположим, УЕФА, который вроде бы хочет избежать репутационного удара из-за потери России, пойдет на попятную. Но что делать при новом возможном массовом бойкоте российских команд со стороны западных стран? Начнут, допустим, поляки, подхватят чехи, скандинавы, к ним, конечно же, присоединятся прибалты и т.д.
Восторга по поводу перехода в Азию, похоже, не испытывает никто. Но, когда ставят перед дилеммой «плохо» или «ничего», приходится выбирать первое.
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