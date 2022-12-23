Дюков заявил, что УЕФА не хочет выхода России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможный переход из УЕФА в АФК.

«Из УЕФА никто никогда не выходил — в их регламенте этого не допускается. Если условия выхода не будут соблюдены, то выход не состоится. УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России», — передает слова Дюкова портал «Чемпионат».

Функционер отметил, что отправленное письмо в УЕФА не означает автоматический выход, РФС еще может передумать.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз 27 декабря озвучит окончательное решение по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.