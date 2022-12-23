Колыванов считает, что России стоит перейти в АФК

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нашей сборной нужно развиваться. Если в ближайшее время в Европе российские клубы и сборные играть не смогут, то почему бы и не выступать в Азии. Будет интересно», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас можно попробовать свои силы в АФК, а позже вернуться в Европу.

Сегодня, 23 декабря, состоялся исполком Российского футбольного союза, на котором решался вопрос перехода из УЕФА в АФК. Стоит отметить, что окончательное решение пока не было принято.