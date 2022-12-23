Березовский не исключил, что Дзюба может завершить карьеру

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о ситуации с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Заиграет вновь он или нет – это вопрос его личной мотивации. Если он чем-то мотивирован, то, возможно, будет еще одна вспышка в его карьере. Если он не сможет, то может и карьеру завершить», — цитирует Березовского Metaratings.

По мнению специалиста, возвращение Дзюбы в «Зенит» маловероятно, если бы клуб нуждался в нем, то не стал бы его отпускать, сейчас «сине-бело-голубые» делают ставку на более молодых футболистов.

Напомним, последней командой 34-летнего форварда был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию.