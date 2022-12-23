В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Игнатьева

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артём Загумённов отреагировал на информацию о возможном уходе форварда Ивана Игнатьева. Ранее сообщалось, что столичный клуб не рассчитывает на своего футболиста и хочет расстаться с ним в предстоящее трансферное окно.

«Информация, появившаяся в телеграм‑каналах о якобы уходе из клуба нападающего Ивана Игнатьева, не соответствует действительности», — заявил Загумённов «Матч ТВ».

Представитель «железнодорожников» отметил, что обо всех изменениях в составе клуб сообщает на своих ресурсах.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал два ассиста.