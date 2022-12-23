Радимов не понимает, зачем России переходить в Азию

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился своим мнением касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Должны профессионалы говорить, в каких турнирах будем играть, с кем будем играть. Мне эти вопросы непонятны. Может нам расскажут те, кто знает о плюсах и минусах», - передает слова Владислава Vprognoze.ru.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что большинство членов исполкома РФС склоняются к переходу в АФК.

Напомним, что Россию отстранили от официальных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.