Колосков: «Большинство членов исполкома РФС склоняются к переходу в Азию»

Вячеслав Колосков, который является почетным вице-президентом РФС, рассказал об итогах состоявшегося сегодня исполкома.
«Большинство членов исполкома склоняются к тому, чтобы перейти в Азию. Но есть несколько вопросов, поэтому решили отложить окончательное решение до следующего заседания», - приводятся слова Колоскова на страницах «Спорт-экспресса».
Он также отметил, что следующее заседание исполкома РФС запланировано на вторник, 27 декабря.
Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении России от международных турниров на уровне национальных сборных и клубов.
Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — сказал источник.
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