Колосков: «Большинство членов исполкома РФС склоняются к переходу в Азию»

Вячеслав Колосков, который является почетным вице-президентом РФС, рассказал об итогах состоявшегося сегодня исполкома.

«Большинство членов исполкома склоняются к тому, чтобы перейти в Азию. Но есть несколько вопросов, поэтому решили отложить окончательное решение до следующего заседания», - приводятся слова Колоскова на страницах «Спорт-экспресса».

Он также отметил, что следующее заседание исполкома РФС запланировано на вторник, 27 декабря.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении России от международных турниров на уровне национальных сборных и клубов.