Агент считает, что у Чернова получается доказывать свою состоятельность Абаскалю

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, высказался об игре своего клиента.

«Мы все знаем, что доказать тренеру свою состоятельность можно только хорошей работой во время тренировок и терпением. Что, на мой взгляд, у него [Чернова] получается», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение Чернова с «красно-белыми» рассчитано до 2026 года.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.