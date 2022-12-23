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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент считает, что у Чернова получается доказывать свою состоятельность Абаскалю

23 Декабря 2022 • 17:20 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, высказался об игре своего клиента.

«Мы все знаем, что доказать тренеру свою состоятельность можно только хорошей работой во время тренировок и терпением. Что, на мой взгляд, у него [Чернова] получается», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение Чернова с «красно-белыми» рассчитано до 2026 года.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов Вадим Шпинёв
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