Тарханов: «Легионеров отпугивает то, что мы нигде не участвуем»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о том, что многие бразильцы покидают Российскую премьер-лигу.

«Наверное, легионеров отпугивает то, что мы нигде не участвуем. Я слышал, что Клаудиньо из «Зенита» собрался в бразильский клуб. Те, кто помоложе, еще хотят поиграть в Европе», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, на данный момент футболистам сложнее себя проявить в России, поэтому они хотят вернуться в Бразилию, где собрано большое количество скаутов и агентов.

За последнее время РПЛ покинули такие бразильские игроки, как Бруно Фукс, Педро Габриэл, Айртон и Вандерсон.