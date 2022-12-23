Ивич — кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

Наставник «Маккаби» Тель-Авив Владимир Ивич может стать новым главным тренером «Краснодара».

По сведениям израильского издания Ynet, кубанский клуб уже вступил в процесс переговоров с Ивичем и предложил специалисту зарплату в один миллион евро в год.

Источник сообщает, что в «Маккаби» уже начали искать замену 45-летнему сербскому тренеру.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 туров. Напомним, возобновление лиги запланировано на начало марта 2023 года.

На данный момент главным тренером «быков» остается Александр Сторожук.