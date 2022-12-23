Президент «Урала» высказался о возможном уходе Железнова в «Крылья Советов»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе полузащитника Юрия Железнова в «Крылья Советов». Ранее стало известно, что самарский клуб заинтересован в приобретении футболиста.

«Никуда мы Железнова не отпустим», — цитирует слова Иванова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек сыграл на «Урал» восемь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. По сведениям портала Transfermarkt, стоимость Железнова составляет 400 тысяч евро.

«Шмели» занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко после 17 туров.