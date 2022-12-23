«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Урала»

«Крылья Советов» заинтересованы в приглашении полузащитника «Урала» Юрия Железнова.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 20-летний хавбек находится в шорт-листе самарского клуба. «Крылья» планируют оформить полноценный трансфер футболиста уже в предстоящее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Железнов принял участие в восьми матчах за екатеринбургский клуб, в которых не смог отметиться результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с «Уралом» рассчитано до конца июня 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 400 тысяч евро.