Березовский считает, что Сперцяну нужно перейти в сильный чемпионат

Исполняющий обязанности наставника сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о будущем хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересованы некоторые клубы из Германии и Франции.

«Потянет ли он такой уровень? Конечно. Сперцян дошел до такого уровня. Думаю, ему срочно нужно в прогрессирующий чемпионат», — приводит слова Березовского Metaratings.

По мнению специалиста, Сперцян может сделать замечательную карьеру, сейчас он молодой, поэтому сможет легко адаптироваться в сильной лиге.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 15 матчей в РПЛ, забил девять голов и сделал один ассист.