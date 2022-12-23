«Зенит» готов продлить контракт с Ловреном на один год

Петербургский «Зенит» готовит для своего центрального защитника Деяна Ловрена новый контракт, который будет рассчитан до лета 2024 года. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Николо Скира.

Действующее соглашение хорвата с «сине-бело-голубыми» подходит к концу этим летом, поэтому руководство хочет избежать риска потерять Деяна в конце сезона на правах свободного агента.

«Зенит» в лишний раз убедился в мастерстве 33-летнего защитника на прошедшем чемпионате мира, где сборная Хорватии завоевала бронзовые медали, а Деян был её основным игроком в центре обороны в паре с Йошко Гвардиолом.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ловрен записал на свой актив гол и результативный пас.

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