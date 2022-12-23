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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран уверен, что «Химки» покинут РПЛ

23 Декабря 2022 • 15:38 Комментировать

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран считает, что подмосковный клуб покинет Российскую премьер-лигу.

«Печально, что «Химки» планируют расставаться со своими лидерами. Команду ждет прямой вылет в Первую лигу. Я в этом уверен», — приводит слова Юрана Sport24.

По мнению специалиста, те футболисты, от которых «Химки» хотят избавиться, могли бы спасти клуб, эти игроки будут востребованы другими командами РПЛ.

Напомним, подопечные Спартака Гогниева ушли на зимнюю паузу на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 12 набранных очков после 17 сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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