Бушманов: «Со мной связывались представители «Нижнего Новгорода»

Трёхкратный чемпион России и обладатель серебряной медали чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал слухи, связывающие его дальнейшую футбольную деятельность с «Пари Нижним Новгородом».

«Да, со мной связывались представители «Нижнего Новгорода». Мы разговариваем. Остальное без комментариев», - цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

Специалист ранее возглавлял такие клубы, как «Химки», «Строгино» и «Спартак-2».

В качестве игрока вызывался в олимпийскую сборную СССР, молодёжные сборные СНГ и России, а позже – в главную команду России.