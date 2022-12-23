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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Со мной связывались представители «Нижнего Новгорода»

23 Декабря 2022 • 15:30 Комментировать

Трёхкратный чемпион России и обладатель серебряной медали чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал слухи, связывающие его дальнейшую футбольную деятельность с  «Пари Нижним Новгородом».

«Да, со мной связывались представители «Нижнего Новгорода». Мы разговариваем. Остальное без комментариев», - цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

Специалист ранее возглавлял такие клубы, как «Химки», «Строгино» и «Спартак-2».

В качестве игрока вызывался в олимпийскую сборную СССР, молодёжные сборные СНГ и России, а позже – в главную команду России.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Пари НН
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