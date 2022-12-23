Агент: «Надеемся, что Личка будет давать игровое время Обухову»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы форварда «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о возвращении игрока после дисквалификации. Напомним, футболист пропустил полтора года из-за нарушения правил допинг-контроля.

Представитель нападающего заявил, что Обухов находится в отличном настроении и готовится к предстоящим сборам, занимаясь по индивидуальной программе.

«Обухов – опытный футболист, надеемся, что Личка будет давать ему игровое время. Он заряжен на отличный результат весной. Сейчас главное —набрать форму», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.