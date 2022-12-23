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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» практически закрыл вопрос по переходу Пиняева и Глушенкова, игроки прошли медосмотр

23 Декабря 2022 • 15:10 Комментировать

Нападающие «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков в ближайшее время подпишут трудовой договор с «Локомотивом».

По сведениям телеграм-канала «Инсайды от Карпа», переход футболистов точно состоится в стан «железнодорожников», сорвать его могут только какие-то непредвиденные обстоятельства. Источник сообщает, что оба игрока уже прошли медицинское обследование для трансфера в «Локомотив» и в скором времени подпишут свои контракты, которые будут рассчитаны на 3,5 года.

Отмечается, что Пиняев планирует взять девятый игровой номер, а Глушенков готов играть под любой цифрой. Помимо этого, инсайдер Иван Карпов заявил, что столичный клуб хочет расстаться с нападающим Иваном Игнатьевым, который сейчас выступает под девятым номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Максим Глушенков Сергей Пиняев
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