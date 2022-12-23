Президент «Индепендьенте Медельин» Даниэль Гиральдо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что его клуб не продавал нападающего Дибера Камбиндо в московский «Локомотив».

«Мы продали Дибера Камбиндо в «Локомотив»? Нет, это не так. Мы не ведём переговоров», – заявил Даниэль Гиральдо.

Напомним, что ранее главный акционер «Индепендьенте Медельин» Рауль Гиральдо сообщил, что клуб уже продал Камбиндо «железнодорожникам». В 2022 году нападающий отметился 12 голами за колумбийскую команду в национальном чемпионате. Сейчас трансферной цели «Локомотива» 26 лет.