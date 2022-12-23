Каррера: «Сейчас я не могу назвать Промеса сильнейшим игроком РПЛ»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о победе нападающего «красно-белых» Куинси Промеса в голосовании на лучшего игрока 2022 года по версии издания «Спорт-Экспресс».

Каррера признался, что не смог посмотреть много игр российского чемпионата в этом году, поэтому ему трудно назвать лучшего.

«В 2016 году, когда я тренировал «Спартак», для меня Промес был сильнейшим игроком России. Сейчас я не могу этого сказать, потому что видел мало игр РПЛ», — приводит слова Карреры Metaratings.

Отметим, что второе место в голосовании занял нападающий «Зенита» Малком Филипе, а на третьей строчке расположился вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

В текущем сезоне 30-летний Промес провёл за «Спартак» 23 матча, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач.