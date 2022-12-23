Колосков — о лучшем игроке года: «Я голосовал за Малкома, но против Промеса ничего не имею»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу нападающего «Спартака» Куинси Промеса в голосовании на лучшего игрока уходящего года в России по версии издания «Спорт-Экспресс».

Колосков отметил, что сам он проголосовал за бразильского игрока «Зенита» Малкома Филипе, однако отметил, что и против Промеса он ничего не имеет.

«В прошлом году мой безоговорочный фаворит был Барриос, но в этом сезоне он стал похуже играть. А Малком сейчас в хорошей форме и я проголосовал бы за него», — цитирует Колоскова Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний Малком провёл в составе «сине-бело-голубых» 23 матча, забив 15 голов и отдав семь результативных передач. На счету 30-летнего Промеса 17 мячей и столько же голевых передач в тех же 23 встречах.