Талалаев объяснил, почему считает Барриоса игроком года в России

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев объяснил, почему выбрал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в голосовании за лучшего игрока России 2022 года по версии «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил универсальность 29-летнего колумбийца, который, по мнению Талалаева, способен закрыть любую позицию на поле.

«Это комплексный футболист, который выделяется своим умением отбирать, выполнять большой объём работы, читать игру. И при этом, обладая высочайшим техническим мастерством, может начинать атаки», — приводит слова Талалаева Metaratings.

В текущем сезоне Барриос провёл в составе «Зенита» 20 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.

Напомним, что лучшим игроком России по итогам уходящего года стал нападающий «Спартака» Куинси Промес, являющийся одним из лидеров бомбардирской гонки текущего розыгрыша РПЛ.