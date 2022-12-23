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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев считает, что РФС стоит рассмотреть возможный переход в Азию

23 Декабря 2022 • 13:11 Комментировать (2)

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

По мнению ветерана, России не стоит отметать в сторону такой вариант.

«Думаю, что идут какие-то переговоры с ФИФА. Я согласен с Карпиным, что нужно идти играться где нас пригласят и дадут возможность», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч наша национальная команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Ловчев Азиатская конфедерация
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Комментарии (2)
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ILLNAT
23 Декабря 2022 в 13:55
Может лучше в Океанию? Сыграть с папуасами так скрепно.)
overkill666
23 Декабря 2022 в 13:28
нужно просто безумие это останавливать и не придется ни в Азию, ни в Африку тыркаться.....
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