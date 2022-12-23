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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран высказался о своём будущем - тренера сватают в «Рубин»

23 Декабря 2022 • 12:59 Комментировать

Известный российский футбольный специалист Сергей Юран дал комментарий по поводу своего ближайшего будущего.

«До Нового года будут новости. Сейчас все находится в процессе», - передает слова специалиста издание Sport24.

Ранее в российской прессе сообщалось, что новым местом работы 53-летнего наставника может стать казанский «Рубин», который подыскивает нового главного тренера после отставки Леонида Слуцкого.

Последним местом работы Юрана были подмосковные «Химки». Он покинул команду в августе. После его ухода у команды началась затяжная проигрышная серия. По итогам 17 туров «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран
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