Юран высказался о своём будущем - тренера сватают в «Рубин»

Известный российский футбольный специалист Сергей Юран дал комментарий по поводу своего ближайшего будущего.

«До Нового года будут новости. Сейчас все находится в процессе», - передает слова специалиста издание Sport24.

Ранее в российской прессе сообщалось, что новым местом работы 53-летнего наставника может стать казанский «Рубин», который подыскивает нового главного тренера после отставки Леонида Слуцкого.

Последним местом работы Юрана были подмосковные «Химки». Он покинул команду в августе. После его ухода у команды началась затяжная проигрышная серия. По итогам 17 туров «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.