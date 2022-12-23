Агент: «У Заболотного есть предложения от клубов второй восьмёрки РПЛ»

Клубы из второй восьмерки Премьер-лиги проявляют заинтересованность в услугах голкипера «Сочи» Николая Заболотного. Об этом рассказал футбольный агент Антон Синьков.

«Контракт Заболотного действует до конца сезона. Был ряд предложений от команд второй восьмерки, но пока их не рассматривали. Понимание будет где-то в начале февраля», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Заболотный защищает цвета сочинского коллектива с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 32-летний вратарь провел четыре поединка, в которых пропустил три гола и два раза отстоял на ноль.

По итогам 17 туров «Сочи» идет на девятом месте в РПЛ.