Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «У Заболотного есть предложения от клубов второй восьмёрки РПЛ»

23 Декабря 2022 • 12:48 Комментировать (1)

Клубы из второй восьмерки Премьер-лиги проявляют заинтересованность в услугах голкипера «Сочи» Николая Заболотного. Об этом рассказал футбольный агент Антон Синьков.

«Контракт Заболотного действует до конца сезона. Был ряд предложений от команд второй восьмерки, но пока их не рассматривали. Понимание будет где-то в начале февраля», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Заболотный защищает цвета сочинского коллектива с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 32-летний вратарь провел четыре поединка, в которых пропустил три гола и два раза отстоял на ноль.

По итогам 17 туров «Сочи» идет на девятом месте в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Николай Заболотный Сочи Антон Синьков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
23 Декабря 2022 в 14:07
Правильно,пусть и однофамильца своего из ЦСКА забирает...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
13:58 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Сейчас я не могу назвать Промеса сильнейшим игроком РПЛ»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о лучшем игроке года: «Я голосовал за Малкома, но против Промеса ничего не имею»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Талалаев объяснил, почему считает Барриоса игроком года в России
13:11 · Россия. Премьер-лига
Ловчев считает, что РФС стоит рассмотреть возможный переход в Азию 2
12:59 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался о своём будущем - тренера сватают в «Рубин»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Заболотного есть предложения от клубов второй восьмёрки РПЛ» 1
12:43 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» — о Сычевом: «За последние пять лет это рекордный трансфер «Оренбурга»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Влут: «Промес — легенда российского футбола» 1
12:13 · Россия. Первая лига
Маурисио покидает «Родину» из-за долгов
12:13 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Промес — сильнейший нападающий РПЛ»
12:06 · Россия. Премьер-лига
УЕФА выступает против перехода РФС в Азию 2
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда Жемалетдинов вернётся в общую группу «Локомотива»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Влут рассказал о сильных сторонах Ганчаренко
11:19 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, когда Сычевой станет игроком «Крылья Советов»
11:11 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» рассказали, что думают о переходе в Азию
Все новости
Рекомендуем