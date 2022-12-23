Президент «Оренбурга» — о Сычевом: «За последние пять лет это рекордный трансфер «Оренбурга»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о трансфере нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

По словам Еремякина, переход 26-летнего футболиста в самарский клуб стал самым прибыльным для «Оренбурга» за последние пять лет.

«В переговорах было три варианта развития событий: мы либо бы получили ноль, либо 25 миллионов, если бы не договорились, либо столько, сколько в итоге получили. На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей», — приводит слова Еремякина Sport24.

Ранее президент также сообщал, что официально игроком «Крыльев Советов» Сычевой станет 5 января.

В нынешнем сезоне форвард провёл за «Оренбург» 19 матчей, отметившись в них 17 голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Росси в 2,5 миллиона евро.