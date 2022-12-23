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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Влут: «Промес — легенда российского футбола»

23 Декабря 2022 • 12:26 Комментировать

Нападающий «Урала» Рай Влут поделился мнением о своём друге и соотечественнике Куинси Промесе, который сейчас выступает за «Спартак».

По мнению 27-летнего нидерландца, Промес является легендой не только «красно-белых», но и всего российского футбола.

«По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Куинси топовый», — цитирует Влута Sport24.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего в его карьере были «Севилья» и «Аякс», но в феврале 2021 года нидерландец вернулся в Россию. В общей сложности в составе «красно-белых» вингер провёл 200 матчей, забив 98 голов и отдав 48 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Куинси Промес Рай Влут
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