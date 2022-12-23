Московский «Спартак» хотел усилить состав команды бразильским защитником Рожерио, правами на которого владеет «Сассуоло». Стороны вели переговоры, однако не смогли договориться в финансовом плане.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», итальянская сторона запросила за 24-летнего игрока не менее десяти миллионов евро. «Красно-белые» ответили отказом и свернули переговоры по трансферу бразильца.

Рожерио защищает цвета «Сассуоло» с 2019 года. В текущем сезоне бразилец поучаствовал в 15 матчах и забил три гола. Его трудовой договор с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.