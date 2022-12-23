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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Промес — сильнейший нападающий РПЛ»

23 Декабря 2022 • 12:13 Комментировать

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем «красно-белых» Куинси Промесе, который ранее был признан лучшим игроком России в 2022 году по версии издания «Спорт-Экспресс».

Кавазашвили согласился с мнением, что на сегодняшний день 30-летний нидерландец является лучшим атакующим футболистом в РПЛ, так как в этом году ему удалось вернуться к своим оптимальным кондициям.

«В этом году Промес превзошёл себя! Он повторил ту же профессиональную и классную игру, которую показывал, как только ещё появился в «Спартаке», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 23 матча, забил в них 17 голов и отдал семь результативных передач. Отметим, что в данный момент нидерландец делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым. На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Куинси Промес
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