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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

УЕФА выступает против перехода РФС в Азию

23 Декабря 2022 • 12:06 Комментировать (1)

В УЕФА не поддерживают идею перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом поведал источник, близкий к ситуации.

«УЕФА не хочет терять членство России в составе своей организации. Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», - передает слова источника издание «Чемпионат».

Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоится сегодня, 23 декабря, будет рассмотрен вопрос возможного членства в АФК.

В настоящий момент Россия на уровне сборных и клубов отстранена от официальных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА
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23 Декабря 2022 в 12:24
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