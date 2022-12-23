УЕФА выступает против перехода РФС в Азию

В УЕФА не поддерживают идею перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом поведал источник, близкий к ситуации.

«УЕФА не хочет терять членство России в составе своей организации. Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», - передает слова источника издание «Чемпионат».

Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоится сегодня, 23 декабря, будет рассмотрен вопрос возможного членства в АФК.

В настоящий момент Россия на уровне сборных и клубов отстранена от официальных турниров решением ФИФА и УЕФА.