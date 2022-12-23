Влут рассказал о сильных сторонах Ганчаренко

Нападающий «Урала» Рай Влут поделился мнением о главном тренере екатеринбургской команды Викторе Ганчаренко.

По словам нидерландца, ему комфортно работать под руководством 45-летнего специалиста, которому удалось создать расслабленную атмосферу в раздевалке.

«Агрессия — не про Ганчаренко. Виктор Михайлович знает, как взаимодействовать с командой и штабом. Все выигранные матчи — большая заслуга Ганчаренко. Он сделал из команды единый механизм», — приводит слова Влута Sport24.

Напомним, что Ганчаренко возглавил «Урал» в августе нынешнего года, сменив на этом посту Игоря Шалимова. В 17 турах текущего розыгрыша РПЛ екатеринбуржцы набрали 21 очко и расположились на 10-м месте в турнирной таблице.