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В «Оренбурге» рассказали, когда Сычевой станет игроком «Крылья Советов»

23 Декабря 2022 • 11:19 Комментировать

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, когда 26-летний нападающий Владимир Сычевой официально станет игроком «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время форвард сборной России подпишет контракт с самарским клубом. По информации «Спорт-Экспресса», в «Крыльях Советов» Сычевой будет зарабатывать в три раза больше, чем в «Оренбурге».

«Мы договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов», — цитирует Еремякина Sport24.

В нынешнем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей, забив 17 голов и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Оренбург Василий Еремякин Владимир Сычевой Трансферы футбола - зима 2023
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